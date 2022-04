In Berlin haben anscheinend zwei Polizisten betrunken zwei Männer kontrolliert. Damit nicht genug: Bei der Kontrolle beleidigten sie die Männer und drohten obendrein mit ihren Waffen.

In der Berliner Polizei ist es anscheinend zu einem Skandal gekommen. Zwei Polizisten sollen zwei junge Männer kontrolliert haben. Dabei waren die Polizisten in einem Zivilfahrzeug unterwegs und hatten sich zunächst nicht als Polizisten zu erkennen gegeben. In der Folge sollen sie die Männer sogar beleidigt und bedroht haben.

In der Nacht zuvor hatten zwei 20 und 23 Jahre alte Männer Anzeige erstattet. Sie gaben laut Polizei an, sie seien von zwei offenbar alkoholisierten Männern erst beleidigt und dann unter Vorhalt von Waffen kontrolliert worden. Diese Männer hätten sich selbst als Polizisten bezeichnet, seien aber in einem Zivilfahrzeug unterwegs gewesen. Die Polizei machte keine Angaben dazu, um was für Waffen es sich gehandelt haben soll.

Berliner Polizisten: Alkoholtest zeigt, dass Beamte betrunken waren

Laut ersten Ermittlungen soll es sich bei den beiden Angreifern tatsächlich um zivile Einsatzkräfte gehandelt haben, wie die Polizei mitteilte. Die beiden Beamten seien auf ihrer Dienststelle angetroffen worden, hätten sich aber nicht zu den Tatvorwürfen äußern wollen. Eine Atemalkoholmessung "bestätigte den Verdacht einer Alkoholisierung der Polizeikräfte" allerdings laut der Berliner Polizei. Den Beamten sei danach Blut entnommen worden, zudem wurden ihnen die Dienstwaffen abgenommen.

Die Polizei gab auf Nachfrage nicht an, wo sich die Kontrolle abspielte, was der Hintergrund war und wo die beiden Polizisten tätig sind. Auch zur Art der Beleidigung war zunächst nichts zu erfahren. Das für Beamtendelikte zuständige Fachkommissariat habe Ermittlungen begonnen, teilte das Polizeipräsidium am Samstag mit.