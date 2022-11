Ein zerstörtes Fahrrad liegt auf der Bundesallee in Berlin-Wilmersdorf

Radfahrerin in Berlin nach Unfall mit Betonmischer gestorben

Straßenblockade von Klimaaktivisten Radfahrerin in Berlin nach Unfall mit Betonmischer gestorben

Die bei einem Unfall verunglückte Radfahrerin aus Berlin ist nun verstorben. Zunächst hatte die Polizei die 44-Jährige für hirntot erklärt. Jetzt erlag sie ihren Verletzungen.

Die bei einem Unfall mit einem Betonmischer in Berlin lebensgefährlich verletzte Radfahrerin ist tot. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag gemeinsam mit. Die 44-Jährige sei am Donnerstagabend im Krankenhaus verstorben. Zuvor war die Frau nach Polizeiangaben bereits für hirntot erklärt worden. Der Unfall hat für bundesweites Aufsehen und Diskussionen gesorgt.

Die Radfahrerin war bei dem Verkehrsunfall von einem Betonmischer erfasst und überrollt worden. Ein Spezialfahrzeug der Feuerwehr stand wegen einer Straßenblockade von Klimaaktivisten lange im Stau und kam deshalb verspätet zum Unglücksort. Die Berliner Polizei stellte gegen zwei Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation Strafanzeige unter anderem wegen unterlassener Hilfeleistung.

Während sich Rettungskräfte am Montag um die Frau kümmerten, hatte zudem ein Unbekannter den 64-jährigen Fahrer des Betonmischers mit einem Messer angegriffen. Nach seiner Flucht wurde der Angreifer am Mittwochabend festgenommen.