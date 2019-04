Berliner Eisbärbaby hat endlich einen Namen

"Hertha" heißt die kleine Eisbärin im Tierpark Berlin-Friedrichsfelde. Vier Monate nach der Geburt hat das kleine Eisbär-Mädchen seit Dienstagvormittag offiziell einen Namen. Und mit dem Fußball-Bundesligisten Hertha BSC auch einen Paten. Dieser Pate durfte mitbestimmen, wie das Jungtier heißen soll. Tierpark-Direktor Andreas Knieriem sagte dazu: "Wir haben von Anfang an gesagt, wir haben ja einen Paten. Wir wollten einen Paten suchen und der Pate hat dann das Namensvorschlagsrecht. Und es war auch ein guter Name - er war nicht kryptisch, er war nicht unaussprechlich, sondern im Gegenteil kurze, knappe zwei Silben, die einen klaren Berlin- Bezug aufbringen. Im übrigen auch mit zwei h geschrieben, für die Erinnerungsfähigkeit, auch wenn irgendwann mal der Eisbär, eine Eisbär-Dame dann auch daraus geworden ist, und den Berlin-Bezug vielleicht mit in die Welt trägt." Tierparkbesuchern scheint der Name "Hertha" relativ gut zu gefallen: "Finde ich gut, Knöpfchen wäre auch gut gewesen." "Wir wussten das ja schon, ist in Ordnung." "Viel haben wir ja noch nicht von der Eisbär-Dame gesehen, aber das passt - der Name ist gut!" Die Patenschaft ist, im Unterschied zum Namen, zunächst auf zwei Jahre begrenzt. In etwa solange dauert die Aufzucht von Eisbären-Jungen in der freien Wildbahn, und in etwa solange soll die "Junge Dame Hertha" auch bei ihrer Eisbärenmutter Tonja bleiben. Was danach mit Hertha passiert, ob sie weiter in Berlin bleibt oder in einen anderen Zoo kommt, entscheidet nicht zuletzt das Europäische Erhaltungszuchtprogramm.