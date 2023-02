Polizisten sicherten am Samstag einen Teil des Berliner Hauptbahnhofs. Foto

Eine Jugendliche soll in einem Drogeriemarkt etwas gestohlen haben. Bei der Festnahme fallen Schüsse und die mutmaßliche Ladendiebin wird getroffen. Noch sind Fragen offen.

Schockmoment im Berliner Hauptbahnhof: Als Beamte dort am Wochenende eine mutmaßliche Ladendiebin festnehmen wollen, eskaliert die Situation. Die Polizei schießt auf die Jugendliche, die ein Messer bei sich gehabt haben soll. Laut Polizeiangaben wird sie an der Hand getroffen und ist ins Krankenhaus gebracht worden. Dort sei die Jugendliche weiterhin, sagte ein Sprecher der Bundespolizei der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag.

Zum Alter der Jugendlichen oder Details zum Vorfall machte der Sprecher am Sonntag keine weiteren Angaben.

Nach Aussagen vom Samstag waren die Beamten gegen 14.00 Uhr von einem Geschäft darüber informiert worden, dass der Ladendetektiv eine Jugendliche bemerkt habe, die dort etwas gestohlen habe. Er habe sie daraufhin bis zum Eintreffen der Polizei in dem Drogeriemarkt festhalten können. Mehrere Berliner Medien hatten über den Vorfall berichtet.

Dem Sprecher zufolge hatten die Polizisten ein Messer bei der Jugendlichen festgestellt und sie aufgefordert, es wegzulegen. Sie sei mit dem Messer aber auf die Kollegen losgegangen. Die Einsatzkräfte hätten Reizgas eingesetzt, ein Polizist habe dann auch geschossen. Neben der Ladendiebin seien auch Mitarbeiter des Drogeriemarktes und Einsatzkräfte vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden.

"Die weiteren Ermittlungen hat das Landeskriminalamt Berlin übernommen", sagt der Sprecher weiter. "Das ist üblich, wenn eine Schusswaffe eingesetzt wird."