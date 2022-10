Sehen Sie im Video: Diese Geburt ist ein echtes Wunder – Baby kommt in intakter Fruchtblase zur Welt.





















Die brasilianische Ärztin Leandra Campos Barbosa hat die Geburt gefilmt. Sie sei ein kleines Wunder, schreibt sie.

Gegenüber lokalen Medien sagt die Ärztin, dass der Moment magisch gewesen sei.

Die Mutter Naiara Santos brachte Zwillingsmädchen per Kaiserschnitt zur Welt. Bei dem ersten Mädchen, Rafaella, bricht die Fruchtblase, doch Schwesterchen Isabella, die als Zweite das Licht der Welt erblickt, wird in der geschlossenen Fruchtblase geboren. Ein Anblick, der die Ärztin zu recht in Staunen versetzt.

Es gibt viele Namen für die seltenen Fälle, in denen die Fruchtblase vor der Geburt nicht platzt. Manche nennen sie Glückshaube, andere En-Caul-Geburten, bisweilen werden sie aber auch Meerjungfrauen- oder verschleierte Geburten genannt.

Früher glaubte man, dass den Babys, die so zur Welt kamen, eine große Zukunft beschienen sei. Ein anderer Mythos besagte, dass sie niemals ertrinken können.

Mehr