Noel erlebt gerade einen besonderen Moment: Der 27-Jährige sieht und fühlt gerade das erste Mal in seinem Leben Schnee.





Aufgewachsen ist Noel Bako in Simbabwe. Schneefall kennt es nur aus dem Fernsehen.





„Da ich Schnee bisher nur im Fernsehen gesehen habe, dachte ich immer, es wäre nicht echt. Als ich es dann schneien sah, dachte ich kurz, ich wäre in einem Film.“- Noel ggü.SWNS





Bei seiner Arbeit als Beschaffungsbeamter lernt Noel seine Frau Jaima 2019 in Gweru kennen. Sie war dort als Freiwillige tätig. Auf der Arbeit sprach er sie an und sie verliebten sich ineinander.





Das Paar heiratete im März 2021 und beantragte ein Ehegattenvisum, welches im Juni 2022 akzeptiert wurde.





Inzwischen leben sie gemeinsam in Malvern im Süd-Westen von England.





Jaima erzählt, dass ihr Ehemann viele Dinge zum ersten Mal erlebt, doch den ersten Schneefall zu sehen war sehr besonders.





„Ich fühlte mich wie ein Baby. Ich wurde so emotional, dass ich am liebsten geweint hätte.“-Noel ggü. SWNS





Seine Ehefrau Jaima hatte ein ähnliches Gefühl als sie das erste Mal in Simbabwe war.





„Es ist wirklich großartig, dass wir einander unsere Welten zeigen können.“ -Jaima ggü. SWNS





