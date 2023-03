Sehen Sie im Video: Bodycam-Video – betrunkener US-Polizeichef will sich aus Verkehrskontrolle herausreden.













Diese Bodycam-Aufnahmen der Polizei von Oklahoma City zeigen die Festnahme eines örtlichen Polizeibeamten. Am frühen Sonntagmorgen war der Beamte einem Kollegen wegen seiner Fahrweise aufgefallen. Es stellte sich heraus, dass der Mitarbeiter der Kriminalpolizei betrunken war. Doch auf die Fragen des Polizisten, der ihn angehalten hat, antwortet der Mann nicht, er antwortet lediglich: „Ich bin Chief bei der Polizei." Dann bittet er den Beamten im Flüsterton, seine Bodycam abzuschalten. Doch der Polizist weigert sich. Mehrfach bittet ihn der Kriminalbeamte seine Kamera auszuschalten. Doch der Polizist bleibt hart. „Das darf ich nicht, Sir." „Bitte!" Wieder beharrt der Beamte darauf, dass er ein Captain der Polizei sei. "Ich verstehe das, Sir, und ich bin ein Sergeant und ich habe einen Eid abgelegt, dass ich mich an das Gesetz halte. Ich bevorzuge niemanden, es ist mit egal, ob sie ein Gangster sind oder der Präsident der USA." Nach einigen Tests verhaftet der Polizist den Betrunkenen. Der Polizeichef von Oklahoma City hat den Polizisten für seinen unbestechlichen Einsatz gelobt. Der Betrunkene wurde vom Dienst suspendiert bis das Verfahren abgeschlossen ist. Er ist seit 32 Jahren im Dienst des Polizei.

