Ein betrunkener Autofahrer ging der Polizei gleich drei Mal am gleichen Tag ins Netz. (Symbolbild )

Autofahrer wird drei Mal am gleichen Tag betrunken gestoppt – nun wird sein Auto verschrottet

Autsch, das tut weh! Mit mindestens 1,6 Promille ist ein 61 Jahre alter Autofahrer gleich drei Mal der Polizei ins Netz gegangen. Nun erwartet ihn eine empfindliche Strafe, außerdem wird sein Auto verschrottet.

Den Tag wird ein 61 Jahre alter Autofahrer wohl nicht mehr so schnell vergessen: Gleich drei Mal ging er der Polizei betrunken bei Kontrollen ins Netz, sein stolzer Atemalkoholwert: Mindestens 1,6 Promille.

Zum ersten Mal fiel der betrunkene Mann Beamten in Nordrhein-Westfalen an der Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz auf. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt mit seinem Auto – allerdings ohne Erfolg. Kurze Zeit später wurde der 61-Jährige dann von rheinland-pfälzischen Beamten in der Gegend um Montabaur kontrolliert, diesmal ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von knapp 1,6 Promille.

Polizei nimmt ihm den Autoschlüssel ab – er besorgt sich Ersatzschlüssel

Unfassbar: Obwohl ihm bei dieser Kontrolle nicht nur der Führerschein entzogen wurde, sondern auch sein Fahrzeugschlüssel sichergestellt wurde, fuhr er tatsächlich wenige Stunden später erneut betrunken Auto.

Nachdem er von den Polizisten in ein Motel gefahren wurde, schlief er dort zwar erst einmal seinen Rausch aus. Doch am Sonntagmorgen, rund zwölf Stunden nach der ersten Kontrolle, wurde er wieder in seinem Pkw von der Polizei aufgegriffen und war dabei erneut (oder immer noch) stark alkoholisiert.

Sein Vorgehen war dabei besonders dreist: Weil er die Schlüssel zum Wagen immer noch nicht hatte, ließ sich der Mann laut Polizei von einem Taxi zum Abstellort seines Pkw fahren. Dort brachte ihm ein Bekannter dann einen Ersatzschlüssel.

Die Strafe für den Wiederholungstäter ist nun ebenfalls drastisch: Da der Mann keinerlei Unrechtsbewusstsein zeigte, sei sein Auto beschlagnahmt worden und werde nun verschrottet. Außerdem muss er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 2000 Euro zahlen.