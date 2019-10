In Oslo hat ein bewaffneter Mann am Dienstag einen Rettungswagen gestohlen. Dabei hat er laut Angaben der örtlichen Polizei und des Krankenhauses eine Familie angefahren, einen Erwachsenen und zwei Kleinkinder verletzt. Der Mann konnte festgenommen werden, nachdem die Polizei auf das Fahrzeug geschossen hatte. Die verletzten Kinder, ein Zwillingspaar, wird im Osloer Krankenhaus behandelt. Eine Augenzeugin berichtet: "Ich habe das ganze Blaulicht draußen gesehen, darum dacht ich, gehe ich mal gucken was da los ist, und hab unten gesehen, dass ein Rettungswagen total schnell gefahren ist, hab einen Knall gehört, als er gegen das Schild gefahren ist und dann weiterfuhr. Ich dachte komisch, dass ein Rettungswagen so fährt, baut einen Unfall und fährt einfach weiter?" Die Polizei wollte sich zunächst nicht dazu äußern, ob der Vorfall als ein Angriff untersucht werde oder nicht.