Kurioser Unfall in Bielefeld

In Bielefeld ging ein Einparkversuch während einer Fahrstunde maximal schief: Am Ende landetet der Wagen auf dem Dach

Ein Einparkversuch einer 56 Jahre alten Fahrschülerin ist gründlich misslungen. Auf dem Parkplatz eines Geschäftshauses in Bielefeld sollte die Frau üben, das Auto rückwärts einzuparken. Offenbar vertauschte sie dabei das Gaspedal mit dem Bremspedal und fuhr rückwärts gegen einen geparkten Wagen, wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte. "Durch die Wucht des Aufpralls stellte sich der Fahrschulwagen hoch und kippte vor einer Mauer auf das Dach", hieß es in der Mitteilung.

Die 56-Jährige und ihre 49-jährige Fahrlehrerin konnten den Angaben nach unverletzt das Auto verlassen. Die "Neue Westfälische" veröffentlichte ein Foto des Autos.

Schaden des misslungenen Einparkversuchs in Bielefeld geht in die Zehntausende

Beide involvierte Fahrzeuge waren laut Polizei nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei bezifferte den Sachschaden auf etwa 50.000 Euro.

