Der erste Schnee ist in Teilen Deutschlands längst gefallen und auch der Start in die neue Woche wird erst einmal ungemütlich. Danach kommt aber noch einmal so etwas wie ein Sommergefühl auf - Dank sei dem "Novembersommer".

In tiefen Lagen peitscht starker Wind nach Angaben des Deutschen Wetterdienst (DWD) Regentropfen über das Land, oberhalb von 500 bis 600 Metern flitzten Schneeflocken durch die Luft. Allerdings bleibe die weiße Pracht selbst auf den Gipfeln der Mittelgebirge kaum liegen.

"Novembersommer" lässt Deutschland im Wintereinbruch kurz verschnaufen

Von Montagabend an fließe zunehmend mildere Luft nach Deutschland, "sodass die Schneefallgrenze auf Klettertour geht". Am Dienstag schneit es laut DWD höchstens noch auf den Gipfeln der östlichen Mittelgebirge, in der Folge stehe dem "Novembersommer" kaum noch etwas im Wege. Ab Donnerstag sind schon zehn bis 17 Grad drin, auf der windabseitigen Seite der Berge sogar bis zu 19 Grad.