Bitcoin fällt wieder unter 10 000-Dollar-Marke

PC Stürzt öfter mal ab

Also erst einmal zur Komponente: Mainboard: Asrock b450 pro4 Cpu:Ryzen 7 2700X Netzteil:Thermaltake Berlin Pro RGB 650W Festplatte:SanDisk SSD PLUS 1TB Sata III 2,5 Zoll Interne-SSD, bis zu 535MB/Sek Grafikarte:Radeon RX580 Saphire So mein Problem ist folgenes wenn ich starke spiele zocke wie bspw Titenfall 2 dann kackt er manchmal irgendwann ab in sinne von kein Bild mehr und ich höre auch kein Sound mehr aber der pc arbeitet noch zumindest leuchten die LEDs meiner Lüfter noch und manchmal kommt es dan vor das ich ihn nicht mehr starten kann strich ich drücke power Knopf und die LEDs der Lüfter gehn an die Lüfter selbst stehn aber still hatte auch schon versucht den boost takt raus zu nehmen oder den Cpu runter zu takten auf 3,5 (Standart 3,7) oder ihn gar zu undervolten aber nix hat irgendwie funktioniert davor hatte ich den Ryzen 5 verbaut mit den ich gar keine Probleme hatte alle Treiber sind auch auf den neusten stand