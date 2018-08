Derzeit sind sie in aller Munde - im übertragenen Sinn. Denn wer sie tatsächlich in den Mund nimmt oder gar schluckt, bei dem kann es zu Durchfall oder Erbrechen kommen, auch Allergien bei Hautkontakt sind möglich: Blaualgen. Derzeit sprießen sie etwa an der Ostseeküste, aber auch in Binnengewässern, wie hier im Pulvermühlenteich in Meckelfeld südlich von Hamburg. Anwohnerin Rosi Birke bleibt lieber vorsichtig und hält sich an das verhängte Badeverbot. "Das finde ich jetzt äußerst schade, aber ich habe auch so ein bisschen Schiss. Die Gemeinde hat auch gesagt, so Leute, die Blaualgen sind da, das ist gefährlich, lasst das sein. Und jetzt radel ich hier einmal rum und schau und ich liebe diesen See, weil er so zehn Meter tief ist und er ist auch schön frisch immer und das Wasser ist so weich und ja, leider jetzt im Moment nicht." Andere ließen sich weder von Verbot noch von Polizeipräsenz hindern. Für das starke Wachstum von Blau- und Grünalgen sind unter anderem Stickstoffverbindungen und Phosphate aus der Landwirtschaft verantwortlich.