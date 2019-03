Gewitter sind der Albtraum jedes Surfers. Ziehen plötzlich dunkle Wolken auf, aus den Blitze übers Wasser zucken, sind die Wellenreiter mit ihren bunten Boards das leichteste Ziel. Für eine hoffnungsvolle Surferin wurde eine Bucht in ihrer Heimat Fortaleza am Mittwoch zur tödlichen Falle. Wie die Zeitung "Newsweek" berichtete, ritt Luzimara Souza an der Praia Leste Oeste im Nordosten Brasiliens auf ihrem Surfbrett über die Wellen, als sich das Wetter binnen Minuten verschlechterte. Kurz darauf wurde das 23-jährige Suftalent von einem Blitz getroffen. Laut Zeugen stürzten sich zwei Männer in die Fluten und zogen die bewusstlose junge Frau aus dem Meer. In einer Klinik in Fortaleza kämpften Ärzte danach noch um Souzas Leben, doch die Surferin starb wenige Stunden nach dem Unglück. Ein 17-Jähriger, der ebenfalls von einem Blitz erwischt wurde, kam ebenfalls schwer verletzt ins Krankenhaus - und schwebt offenbar noch in Lebensgefahr.

Augenzeuge schleppte zwei Blitzopfer an Land

"Sie surft immer in dieser Bucht, auch dieses Mal war sie dort - dann fing es an zu regnen", sagte Souzas Mutter lokalen Medien. Insgesamt sechs Surfer seien im Wasser gewesen, berichtete sie weiter. Ein weiterer Zeuge schilderte, dass die junge Frau in dem Moment vom Blitz getroffen worden sei, als er am Strand ankam. Laut eigener Aussage habe er zunächst Souza geholfen - und später auch noch den 17-jährigen Teenager an Land geschleppt und den Rettungskräften übergeben.

Souza gehörte der brasilianischen Zeitung "O Dia" zufolge zu den besten Surferinnen der Region. Bereits als Zehnjährige habe sie auf dem Brett gestanden. Vor dem tragischen Unglück bereitete sie sich demnach für die nationalen Meisterschaften vor. Die finden am 6. und 7. April in Ceará, also Souzas Trainingsrevier im Bundestaat Fortaleza, statt. 2018 wurde die 23-Jährige Brasilianische Meisterin im Wellenreiten.

15.000 Blitzeinschläge binnen drei Monaten

Laut der Lokalzeitung "Diario do Nordeste" sind Gewitter in Ceará kein seltenes Phänomen. Demnach belegen Daten des Nationalen Instituts für Weltraumforschung, dass dort allein von Mitte Dezember 2018 bis Mitte März 2019 rund 15.000 Blitze einschlugen.