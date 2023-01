Sehen Sie im Video: Funken fliegen über den Parkplatz – Blitzschlag trifft parkendes Auto.





Funken und Rauch über dem Parkplatz eines Motorsportgeschäfts in North Carolina, USA.





Mitarbeiter sind gerade dabei Rennwagen für die Saisoneröffnung in Daytona vorzubereiten, als ein Blitz auf dem Parkplatz einschlägt.





Die Überwachungskameras halten diesen spektakulären Moment fest.





Der Blitz erwischt einen geparkten Truck. Sogar der Scheinwerfer des Lastwagens wird dadurch angeschaltet.





„Das war etwas, was noch nie jemand von uns auf diese Weise schon einmal gesehen oder erlebt hat. Es war eine ziemlich surreale Erfahrung, mitzuerleben, wie der Blitzschlag die Werkstatt erleuchtet.“ – Mitarbeiter bei JR Motorsports, Mike Campbell





Trotz des heftigen Blitzes wurde der Truck kaum beschädigt. Niemand wurde bei dem Vorfall verletzt.

