Zwei Deutsche, die am Sonntag mit einem kleinen Hubschrauber in die Lüfte gestartet sind, stürzten in den Bodensee. Die Insassen blieben unverletzt.

Ein Tragschrauber – ein kleines Fluggerät mit zwei Sitzen – ist am Sonntag in den Bodensee in Österreich gestürzt. Die beiden Insassen blieben bei dem Unfall am Nachmittag unverletzt, wie ein Polizeisprecher der österreichischen Nachrichtenagentur APA sagte.

Hubschrauber sank auf den Grund des Bodensees

Die Verunglückten kommen demnach aus Deutschland. Sie seien von Privatbooten geborgen worden. Woher genau sie stammten, blieb zunächst unklar. Der kleine Hubschrauber war in Friedrichshafen gestartet und stürzte in Hard – vor der Bregenzer Achmündung – in den See. Nachdem die Insassen aus dem Fluggerät geklettert waren, sank es. Der Tragschrauber liegt nun in etwa 35 Metern Tiefe und solle bald geborgen werden, hieß es von der Landespolizeidirektion Vorarlberg.

