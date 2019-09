Böhmermann kann voraussichtlich SPD-Mitglied werden

Köln - TV-Satiriker Jan Böhmermann hat nach SPD-Angaben gute Chancen, bald in die Partei aufgenommen zu werden. Böhmermann will nach eigenen Angaben in den SPD-Ortsverein Köthen in Sachsen-Anhalt eintreten, und der will ihn auch haben. Er wohnt aber in Köln, und normalerweise gilt die Regel, dass man dort eintritt, wo man wohnt. Von diesem Wohnortprinzip könne aber eine Ausnahme gemacht werden, teilte die Geschäftsführung der Kölner SPD mit. Man werde auf einer Vorstandssitzung Ende September vermutlich beschließen, Böhmermann in Köthen eintreten zu lassen, hieß es von der SPD in Köln.