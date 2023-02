Sehen Sie im Video: Bali – Boeing 737 wird zum Luxus-Hotel mit traumhaftem Ausblick.













Das Flugzeug stammt aus dem Besitz der aufgelösten Fluggesellschaft Mandala Airlines, die im Dezember 2014 insolvent ging.

Die etwas andere Villa trägt den besonderen Namen: „Private Jet Villa by Hanging Gardens".

Das Flugzeug steht auf einer 150 Meter hohen Steilklippe in Uluwatu, einer Region im Süden Balis, die bekannt ist für unberührte Strände und gerade bei Surfern sehr beliebt ist.

Die Villa bietet nicht nur einen Traumhaften Ausblick, sie hat noch so einiges mehr zu bieten.

Zwei Schlafzimmer mit begehbaren Kleiderschränken, einen Swimmingpool und einen Balkon auf dem Flügel, ein Luxus-Bad im ehemaligen Cockpit und ein Wohnzimmer mit Bar, Schlafsofa und einem Glasportal machen das Flugzeug zu einer wahren Luxus-Unterkunft.

Die hat allerdings auch einen stolzen Preis: Eine Nacht kostet etwa ab 7.000 Dollar aufwärts.

Noch ist die Unterkunft nicht bezugsfähig – Ab April 2023 können es sich die ersten Gäste in der Flugzeug-Villa gemütlich machen.

Mehr