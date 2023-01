"Asozial". "Widerlich". "Grenzdebil": Die Titulierungen für jene Menschen, die an Silvester gezielt Böller und Raketen auf Feuerwehrleute und Polizisten geworfen haben, sind vielfältig. Doch wie will man künftig mit dem Phänomen umgehen? Die Presse ist uneins.

Nach den Ereignissen in der Silvesternacht wird in der Politik heftig diskutiert, wie man mit Angriffen auf Polizei und Feuerwehr künftig umgehen soll. Die Forderungen reichen von Böllerverboten, harten Strafen für sogenannte "Silvester-Chaoten oder dem Einsatz von Kameras in Einsatzfahrzeugen. Doch womöglich liegt das wahre Problem tiefer und hat überhaupt nichts mit der Knallerei zum Jahreswechsel zu tun, sondern mit generell fehlendem Respekt gegenüber Organen des Staates. So urteilt die deutsche Presse über die Ereignisse.

"Freie Presse" (Chemnitz): Nur: diese Kameras sind juristisch umstritten und deren Aufnahmen bislang nur vereinzelt bei Gerichtsverfahren zugelassen. Der Datenschutz verbietet das Filmen und Speichern der Bilder ohne konkreten Anlass und gegen den Willen der Aufgenommenen. Womöglich läge die Lösung für Einsatzkräfte in den Regeln zur Nutzung von Körperkameras der Polizei, die nur in Gefahrensituationen oder zur unmittelbaren Beweissicherung eingeschaltet werden dürfen.

"Reutlinger General-Anzeiger": Der deutsche Staat muss endlich klare Kante zeigen. Toleranz ist gut, aber nicht gegenüber Gewalttätern - egal ob von rechts oder links, deutschstämmig oder mit Migrationshintergrund. Hier provoziert Laissez-faire weitere Eskalation. Das muss auch der rot-rot-grüne Senat in Berlin endlich begreifen. Er sollte den Einsatzkräften jetzt demonstrativ den Rücken stärken, sie mit Dashcams ausstatten, für beschleunigte Gerichtsverfahren sorgen und Richter zur Ausschöpfung des Strafrahmens ermutigen. Hier gilt es, ein Exempel zu statuieren. Sonst ist nächstes Jahr der öffentliche Aufschrei wieder groß.

"Lausitzer Rundschau" (Cottbus): Feuerwehrleute, Polizisten und Sanitäter wurden ins Visier genommen und in der Silvesternacht angegriffen. Das ist empörend und widerlich. Doch die jetzt lautstark geäußerten Forderungen aus den Reihen der Gewerkschaften und der Polizei klingen ebenso routiniert wie hilflos. Härtere Strafen, wie sie in den vergangenen Jahren rechtlich ermöglicht wurden, haben die Randalierer nicht abschrecken können. Wahrscheinlich weiß keiner der Täter, wie hoch das neue Strafmaß ist oder das alte gewesen sein könnte. Bleibt eine Tat folgenlos, spielt es keine Rolle, wie hart sie geahndet wird.

"Überwiegende Zahl der Menschen hat sich Silvester zivilisiert verhalten"

"Rhein-Neckar-Zeitung" (Heidelberg): Die überwiegende Zahl der Menschen hat sich jedoch auch Silvester 2022 völlig zivilisiert verhalten, hat weder Haustiere erschreckt noch die Nachbarn bedroht. Und die meisten beherrschten auch das Lesen einer Bedienungsanleitung, weshalb sie die Böller nicht erst in den Mund nahmen, bevor sie sie von sich schleuderten. Die meisten Menschen sind völlig normal, erkennen eine Gefahr. Deshalb stellt sich schon die Frage, ob alle bestraft werden sollen, weil einige wenige sich grenzdebil verhalten. Zudem: Ein Böllerverbot müsste genauso durchgesetzt werden, wie die heute schon bestehenden harten Strafen. Wer etwa einen Polizisten tätlich angreift, riskiert eine Haftstrafe von mindestens drei Monaten bis zu fünf Jahren. Es wäre wohl das Beste, diese Strafen auch durchzusetzen und auf die Exempelwirkung zu vertrauen. Vermutlich wäre dann bald zwar nicht Ruhe, aber Vernunft eingekehrt.

"Wiesbadener Kurier": Verböte man das Silvesterfeuerwerk, würden sich die Gewalttäter andere Gelegenheiten suchen, ihre Aggressionen abzubauen. Was gegen Gewalt wirklich hilft, sind harte, nein: sehr harte Strafen gegen die Täter. Auf einem anderen Blatt steht die Frage: Warum muss die Knallerei zwei Tage lang gehen? Würde es nicht reichen, Lärm und Luftverschmutzung auf den Moment kurz nach Mitternacht zu begrenzen? Für Tiere sind Silvester und die Tage davor die schlimmste Zeit des Jahres. Würde man die Böllerei außerhalb des eigentlichen Feuerwerks verbieten, würde dies das Leid der Tiere zumindest lindern.

"Stuttgarter Nachrichten": Was sich zum Jahreswechsel in Berlin und anderen Städten ereignet hat, ist nur die extreme Ausprägung einer Tendenz, die es schon seit Jahren gibt. Es schwindet nicht nur der Respekt gegenüber der Polizei, sondern auch gegenüber all jenen, die Feuer löschen oder Verletzte versorgen. Das kann fatale Folgen haben: Brauchen die Retter Polizeischutz für ihre Arbeit, brennt das Haus eben ab. Oder ein Kranker stirbt. Die Helfer stecken dabei in einem furchtbaren Konflikt: Sie wollen eingreifen, sollen sich dabei aber möglichst nicht selbst gefährden. Das Rettungswesen mit Schutzwesten oder Kameras aufzurüsten bringt dabei wenig. Das Bewusstsein für Retter muss in der gesamten Gesellschaft wieder wachsen. Doch das ist eine große Aufgabe, die viel Zeit und Ideen benötigt.

"Neue Osnabrücker Zeitung": Allzu oft sind Täter schwer zu identifizieren. Der Einsatz kleiner Kameras, die die Lage am Einsatzort aufzeichnen, könnte Abhilfe schaffen. Übertriebener Datenschutz sollte dem nicht entgegenstehen. Schließlich geht es nicht darum, Privatheit im öffentlichen Raum auszuhebeln, sondern um die Dokumentation von Straftaten. Deren konsequente und vor allem schnelle Verfolgung machte dann auch ein grundsätzliches Böllerverbot überflüssig. Denn warum sollte eine überwältigende Mehrheit der Bürger, die einmal im Jahr Freude am vernünftigen Umgang mit Feuerwerkskörpern hat, für Dummheit und Verantwortungslosigkeit einer Minderheit büßen?

"Münchner Merkur": Vermummte mit Waffen, Eisenstangen und mutwilligen Brandstiftungen sind doch eher ein Berliner Phänomen und vielleicht noch in einigen Problemvierteln anderer Städte. Warum aber sollten Familien in Bad Wiessee, Huglfing oder Olching deshalb keine Raketen mehr in den Himmel steigen lassen dürfen? Es ist wie beim Fußball: Für gesellschaftliche Fehlentwicklungen einiger weniger darf man nicht alle anderen bestrafen. Aber man sollte sie selbst konsequent bekämpfen. Leider hat gerade Berlin hier viel zu lange geschlafen und Missstände sogar zum Kult verklärt ("arm aber sexy").