Es sollte ein geselliger Abend in der Oper werden, stattdessen verließen die Besucher das Bolschoi-Theater in Moskau geschockt. Bei einer Uraufführung wird ein Tänzer von einem Geländer erschlagen. Es ist nicht der erste tödliche Unfall in dem Theater.

Bei einer Vorstellung am weltberühmten Bolschoi-Theater in Moskau ist am Samstagabend ein Darsteller von einem Teil der Bühnendekoration erdrückt worden. Der 37-Jährige sei bei einem Wechsel des Bühnenbilds tödlich verunglückt, bestätigte die Pressestelle des Theaters Schilderungen von Zuschauern in sozialen Netzwerken. Ermittler seien im Theater im Einsatz, um den genauen Hergang des Unfalls zu untersuchen, teilten die Behörden in der russischen Hauptstadt mit.

Die Aufführung der russischen Volksoper "Sadko" von Nikolai Rimski-Korsakow wurde sofort unterbrochen, und die Zuschauer wurden gebeten, den Saal zu verlassen, hieß es. Dann sei die Vorstellung ganz abgesagt worden. Im Nachrichtenkanal Telegram sprachen Augenzeugen von einer "Tragödie". Einige Zuschauer sagten, sie hätten das Unglück zunächst für ein Teil der Inszenierung gehalten. Dann habe jemand auf der Bühne gerufen: "Stop! Stop! Rufen Sie einen Notarzt! Hier ist Blut."

Nicht der erste Unfall im Bolschoi-Theater

Das Bolschoi ist Russlands größtes Staatstheater und weltberühmt für seine Ballett- und Opernaufführungen. Viele Weltstars arbeiten dort. Ein Besuch des historischen Musentempels mit der größten Theaterbühne Russlands und den 2500 Plätzen im prunkvollen Saal ist auch bei Touristen aus aller Welt beliebt. Das Theater wurde 1780 errichtet, der heutige Bau besteht seit 1825. Anfang des Jahrtausends war das Theaterhaus wegen einer umfassenden Renovierung für mehrere Jahre geschlossen. Die rund eine Milliarde Euro teuren Arbeiten wurden 2011 abgeschlossen.

Bereits in der Vergangenheit kam es zu Unfällen in dem Theater. 2013 stürzte ein Violinist sechs Meter tief in den Orchestergraben und starb an den Folgen seiner Verletzungen. Im Januar desselben Jahres wurde der damalige Intendant Sergej Filin Opfer eines Säureangriffs und verlor dabei sein Augenlicht. Den Anschlag hatte damals der Startänzer Pawel Dmitritschenko in Auftrag gegeben. Er wurde elf Monate nach dem Angriff zu sechs Jahren Straflager verurteilt.