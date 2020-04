Der britische Premierminister Boris Johnson ist nach anhaltenden Coronavirus-Symptomen ins Krankenhaus gebracht worden. Auf Anraten seines Arztes werde sich der Regierungschef weiteren Untersuchungen unterziehen, teilte Johnsons Büro in London am Sonntagabend mit. Der 55-Jährige war vor zehn Tagen positiv auf das Virus getestet worden und hatte sich in häusliche Quarantäne begeben. Immer wieder veröffentlichte er Video-Updates per Twitter. Laut Angaben seines Büros handle es sich bei der Klinikeinweisung um eine Vorsichtsmaßnahme, nicht um eine Notaufnahme. Johnson führe weiterhin die Regierungsgeschäfte. Königin Elizabeth II. rief die Briten am Sonntagabend zum Durchhalten in der Coronavirus-Pandemie auf. In einer landesweiten Ansprache sagte sie, Großbritannien könne das Virus besiegen.