Seit Dienstag brennen Wälder in Nordrhein-Westfalen. Die Löscharbeiten haben bis Mittwochmorgen gedauert. Verletzt wurde niemand.

Ein großer Waldbrand in der Nähe der Autobahn 31 und der Bundesstraße 224 bei Dorsten hat mehrere Feuerwehren stundenlang in Atem gehalten. Insgesamt sei eine Fläche von rund 25.000 Quadratmetern betroffen, teilte die Feuerwehr am Mittwochmorgen mit.

Die A31 in Fahrtrichtung Emden und die B224 waren in dem Bereich am Dienstagnachmittag und -abend stundenlang voll gesperrt. Mehrere Löschzüge aus Dorsten, Schermbeck, Altenschermbeck, Gahlen, Raesfeld, Heiden und Marl halfen bei der Brandbekämpfung. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in den frühen Mittwochmorgen. Verletzt wurde niemand.

Mit Drohnen habe die Feuerwehr Dorsten das Feuer aus der Luft kontinuierlich von oben beobachtet, hieß es weiter. Zudem seien Drohnentechniker der Feuerwehr Recklinghausen hinzugezogen worden, um mit Wärmebildkameras Glutnester ausfindig zu machen. Außerdem kreiste ein Polizeihubschrauber über der Brandfläche. Landwirte halfen mit Güllefässern bei der Wasserversorgung und stellten einen Pendelverkehr her. Insgesamt waren den Angaben zufolge mehr als 180 Kräfte von Feuerwehren und Rettungsdiensten im Einsatz.