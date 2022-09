Sehen Sie im Video: Exklusive Drohnenvideos zeigen Ausmaß von Brand in Tesla-Fabrik in Grünheide.





















Großbrand bei Tesla:





In der Nacht zu Montag hat es auf dem Gelände der Tesla-Gigafactory im brandenburgischen Grünheide gebrannt.





Exklusive Drohnenaufnahmen, die dem Stern und der Märkischen Oderzeitung vorliegen, zeigen die Löscharbeiten am Morgen danach.





Die Feuerwehr wurde nachts um drei Uhr von der Tesla-Werkfeuerwehr angefordert.





Zeitweise waren mehr als 50 Feuerwehrleute im Einsatz.





Seit 7:45 Uhr soll der Brand aber weitestgehend unter Kontrolle sein.





Bislang ist unklar, ob giftiges Löschwasser in das Erdreich und ins Grundwasser gelangt ist. Der Wasserverband Strausberg-Erkner ist laut stern-Informationen auf dem Weg zur Tesla-Fabrik, um das zu untersuchen.





Offizielle Angaben zu der Brandursache gibt es bislang nicht.





Das Tesla-Werk in Grünheide feierte im März 2022 seine Eröffnung – und ist damit die erste Produktionsstätte des Autoherstellers in Deutschland.

