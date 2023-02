1. Angola

Mitarbeiter chinesischer Unternehmen verteilen vor Weihnachten Lebensmittel an Kinder in einem Waisenhaus in der Hauptstadt Luanda. Im Süden Angolas herrscht die schlimmste Dürre seit 40 Jahren. Die ausbleibenden Regenzeiten lassen die Ernte verkommen. Die Viehbestände in der Region verenden. Die Bevölkerung leidet unter Hunger und Vertreibung, obwohl das südwestafrikanische Land eigentlich reich an Rohstoffen ist. Rund 114.000 Kinder unter fünf Jahren sind akut mangelernährt. Extreme Preissteigerungen bei Grundnahrungsmitteln wie Getreide und Speiseöl verschärfen die Situation immer weiter. Viele Familien verlassen ihr Zuhause und werden zu Binnenflüchtlingen.

Mehr