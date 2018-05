Der brasilianischen Polizei ist ein Schlag gegen einen Kinderpornoring gelungen. Mehr 130 Personen wurden bei der größten Polizeiaktion des Landes gegen Kinderpornografie festgenommen. Mehr als eine Millionen Fotos konnten die Sicherheitsbehörden in über 280 Städten beschlagnahmen. An der Operation nahmen rund 2600 Polizisten teil, die Computer, Festplatten und Mobiltelefone zur weiteren Untersuchung sicherstellten. Der Minister für öffentliche Sicherheit Raul Jungmann sagte, die festgenommenen Männer würde der Vorwurf der sexuellen Ausbeutung von Kinder und Jugendlichen gemacht. "Das war die größte Operation jemals in Brasilien und auch weltweit an einem tag gegen die Verbrechen wie Kindesmissbrauch, und sexueller Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen." Nach brasilianischem Recht drohen bei Besitz von kinderpornografischem Material bis zu vier Jahre, für den Verkauf bis zu sechs Jahre und für die Herstellung solchen Materials bis zu acht Jahre Gefängnis.