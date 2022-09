Sehen Sie im Video: Riesiger Braunbär bedient sich am Snack-Regal – und holt immer wieder Nachschub.

























Schock für den Kassierer: Dieser Braunbär kommt in einen 7-Eleven-Laden, um sich etwas Süßes zu holen.





Mitarbeiter Christopher Kinson arbeitet nichtsahnend in der Nachtschicht in dem Laden in Olympic Valley in Kalifornien.





Plötzlich öffnet sich die Tür, aber er sieht keinen Kunden. Als er nach unten schaut, entdeckt er den Braunbären.





Das Raubtier schaut sich gemächlich um und bedient sich kurzerhand am nächsten Snack-Regal.





"Ich hielt immer Abstand und hatte die Hintertür in der Nähe, um zu fliehen, falls er mich angreift. Anfangs war ich erschrocken, aber sie wollen nur fressen. Man muss aber immer vorsichtig sein.“





Die ganze Situation wiederholt sich mehrmals. Immer wieder bringt der Bär die Leckereien nach draußen und kommt kurzerhand wieder rein, um Nachschub zu holen.





Auch als Christopher versucht die Tür mit einem Stock geschlossen zu halten, hält das den Bären nicht auf. Der Hunger ist offenbar zu groß.

