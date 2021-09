In Bremen ist ein Kangal-Welpe offenbar an Tollwut gestorben. Dabei handelt es sich möglicherweise um den ersten Nachweis einer Infektion mit dem Virus in Deutschland seit 13 Jahren. Der Welpe soll illegal aus der Türkei importiert worden sein.

Dieser Artikel erschien zuerst bei RTL.de.

Seit 13 Jahren gilt Deutschland als Tollwut-frei, doch vielleicht hat nun ein Welpe das Virus mit nach Bremen gebracht. Der junge Hund soll Anfang September aus der Türkei möglicherweise illegal von seinen Besitzern eingeführt worden sein und war vergangene Woche in einer niedersächsischen Tierklinik gestorben. Ein Schnelltest hat eine Infektion mit Tollwut festgestellt, das Ergebnis eines weiteren Tests steht noch aus, es soll frühestens am Donnerstag vorliegen. Dennoch sind die zuständigen Bremer Behörden in Alarmbereitschaft.

Hat es eine Übertragung gegeben?

Andere Tiere soll der Welpe laut Bremer Gesundheitsbehörde nicht angesteckt haben können. Jedoch ist unklar, ob sich möglicherweise seine Besitzer oder Mitarbeiter von Tierarztpraxen infiziert haben könnten. Tollwut ist eine Zoonose, kann also vom Tier auf den Menschen übertragen werden. Der Mensch kann sich mit Tollwut anstecken, wenn er beispielsweise von einem infizierten Hund gebissen wird, dabei ist der Speichel der Überträger. Auch "Küsse" des Hundes können Tollwut übertragen. "Bislang liegen keine positiven Tollwut-Befunde bei Kontaktpersonen vor. Wir können nicht ausschließen, dass es auch Ansteckungen im engen Umfeld des Welpen gab", so Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke). Das Gesundheitsamt hat elf enge Kontaktpersonen in Bremen ermittelt. Hinzu kommen Mitarbeiter der Tierklinik Posthausen, in der der Welpe zuletzt behandelt wurde.

Bremen bereitet sich vor

Die Gesundheitsbehörde nimmt den Fall ernst und richtet Krisenteams ein, auch die Kliniken wurden über die mögliche Infektion informiert. "Außerdem wird ein Kompetenzteam mit Expertinnen und Experten in Bremen einberufen, um das weitere Vorgehen innerhalb Bremens abzustimmen", heißt es seitens der Gesundheitsbehörde. Man wolle mögliche Erkrankungen früh erkennen und behandeln. "Wichtig ist aber, dass das Tollwutvirus zwar ansteckend ist, aber nur schwer von Mensch zu Mensch übertragen wird. Eine Gefährdung außerhalb des engen Umfelds des Welpen besteht dementsprechend nicht", so Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard.

Tierklinik: "Gefährdung von Menschen- und Tierleben billigend in Kauf genommen"

Die Tierklinik in Posthausen, in der laut eigener Aussage die Tollwut-Infektion aufgetreten ist, klärt auf Facebook über den Fall auf. In dem langen Post äußert sich die Klinik verärgert über die Besitzer: "Uns wurde diese Woche ein kranker Kangal-Welpe vorgestellt, der zwar aus gut gemeinten Gründen, aber völlig gedankenlos aus der Türkei nach Deutschland gebracht wurde." Durch diesen "gedankenlosen Import" sei die "Gefährdung von Menschen- und Tierleben billigend in Kauf genommen" worden.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Facebook integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Rund 30 Mitarbeiter seien noch in der Nacht nach der Entdeckung der Infektion notgeimpft worden, es würden noch Nachimpfungen folgen und auch Mitarbeiter in Krankenhäusern behandelt werden. "Wir können aber hoffen, dass niemand mehr von uns in Lebensgefahr schwebt", heißt es weiter. Mit dem Post will die Tierklinik für das Thema sensibilisieren.

Diese Maßnahmen müssen bei Tollwutverdacht ergriffen werden

Es gibt eine Impfung gegen Tollwut, die aber laut Robert Koch-Institut (RKI) nur für Menschen empfohlen wird, die mit Fledermäusen arbeiten. Eine Tollwutimpfung beim Hund ist nicht vorgeschrieben, wird aber empfohlen. Bei Reisen innerhalb der EU muss sie allerdings beim Vierbeiner nachgewiesen werden können.

Wird ein Mensch von einem Tier mit Tollwutverdacht gebissen, soll laut RKI die Wunde sofort ausgewaschen werden. Auch sollte eine nachträgliche Impfung erfolgen. Im Idealfall könne so eine Schutzwirkung von 100 Prozent erreicht werden.

Sehen Sie im Video: Mit schwerem Gerät haben Helfer eine Straße in Texas aufgegraben, um einen verirrten Hund zu befreien. Am Ende sorgt ein Kind mit seinem Skateboard für das Happy End.