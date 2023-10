Eine Polizistin bei einem Einsatz am Lloyd-Gymnasium in Bremerhaven aus dem Jahr 2022

In Bremerhaven ist ein 17-jähriger Schüler aus dem Fenster des Lloyd-Gymnasiums in die Tiefe gestürzt und verstorben. Die Polizei geht von einem Unfall aus.

Am Lloyd-Gymnasium in Bremerhaven hat sich am Donnerstagvormittag ein tödliches Unglück ereignet: Ein 17-jähriger Schüler soll aus einem Fenster gefallen und verstorben sein. In einer gemeinsamen Pressemitteilung der Polizei und Berufsfeuerwehr Bremerhaven heißt es, dass der Jugendliche "aus größerer Höhe aus einem Fenster auf den Schulhof" gestürzt und dabei "schwerste Verletzungen" erlitten habe.

Sofort wurden Polizei und Rettungskräfte gerufen, welche vor Ort Erste Hilfe leisteten und das Schulgelände absicherten. Ein Rettungswagen der Feuerwehr brachte den Verletzten in ein Krankenhaus, wo er für tot erklärt wurde. Notfallseelsorger:innen und Betreuer:innen kümmert sich um seine Mitschüler:innen, das Schulpersonal und weitere betroffene Personen. Der Unterricht für die 1.150 Schüler:innen an der Grazer Straße wurde vorzeitig beendet.

Polizei in Bremerhaven geht von einem Unfall aus

Wie es zu dem Sturz aus dem Fenster gekommen ist, sei derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. "Zum jetzigen Zeitpunkt ist von einem persönlichen Unglücksfall auszugehen", heißt es in der Pressemitteilung. Aus Rücksicht auf die Persönlichkeitsrechte des verstorbenen Jugendlichen und der Angehörigen wolle man keine weiteren Angaben und Details veröffentlichen.

Erst im vergangenen Jahr mussten die Schüler:innen des Lloyd-Gymnasiums mit einem anderen furchtbaren Ereignis verkraften: Ein ehemaliger Schüler hatte am 19. Mai 2022 eine Schulsekretärin mit einer Armbrust niedergeschossen.

Quellen:Pressemitteilung der Polizei und Berufsfeuerwehr Bremerhaven, t-online

Sehen Sie in diesem Video: Aktuell schockiert der Fall des sechsjährigen Joel aus Pragsdorf. Ein 14-Jähriger soll ihn getötet haben. Anfang des Jahres wird die 12-jährige Luise in Freudenberg umgebracht – von zwei gleichaltrigen Mitschülerinnen. Werden Jugendliche immer gewalttätiger? Drei Experten ordnen die Ereignisse ein.