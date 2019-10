Am Tag nach dem "Super Saturday" im britischen Parlament kennen die Zeitungen kein anderes Thema. Nach der Brexit-Hängepartie ist der weitere Zeitplan für einen Ausstieg Großbritanniens aus der EU wieder unklar. Premierminister Boris Johnson hatte noch am späten Samstagabend einen Brief an die EU geschickt, mit der Bitte um eine Brexit-Fristverlängerung. In einem zweiten Schreiben betonte Johnson, er selbst wolle keine Verlängerung und sei zuversichtlich, die Brexit-Gesetzgebung bis 31. Oktober durchs Parlament zu bringen. Ratspräsident Donald Tusk twitterte, er habe den Verschiebungsantrag erhalten und werde nun mit den Spitzen der EU über das weitere Vorgehen beraten. Einem Insider zufolge bestand Johnsons Antrag an die EU aus einer nicht unterschriebenen Fotokopie des Textes, den das Gesetz für diesen Fall vorschreibt. Auch ein Begleitschreiben war nicht von Johnson unterzeichnet, sondern vom britischen EU-Botschafter. Zuvor hatte Johnson in einem Brief an britische Abgeordnete angekündigt, er halte eine Verzögerung nicht für eine Lösung und werde nicht mit der EU über einen Aufschub verhandeln. Auch sei es durchaus möglich, dass die EU die Forderung zurückweise. Das britische Parlament hatte zuvor überraschend doch nicht darüber abgestimmt, ob es Johnsons Deal mit der EU zustimmt oder nicht, sondern sich auf einen Aufschub der Entscheidung verständigt. Vor dem Parlament jubelten am Samstag Tausende Ausstiegs-Gegner . Zuvor schon waren Hunderttausende Menschen durch das Zentrum Londons gezogen und hatten ein neues Brexit-Referendum gefordert. "Ich studiere Politik und ich denke... Nun, ich war damals zu jung, um abzustimmen, ich war 17. Jetzt bin ich 21 und frage mich, warum ich damals nichts zu sagen hatten. Deswegen äußere ich mich jetzt." "Ich denke nicht, dass Boris dieses Amt bekleiden soll. Er sollte nicht das letzte Wort haben. Er behauptet, dass das Volk bereits entschieden hat, aber das hat es nicht." Vor drei Jahren hatten die Briten in einer Volksabstimmung mit 52 zu 48 Prozent für einen Austritt aus der EU gestimmt. Auch heute stehen sich beide Lager Umfragen zufolge in etwa gleichgroß gegenüber.