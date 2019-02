Brexit: May in Brüssel mit Juncker zusammengetroffen

Führerschein-Kostenübernahme durch das Jobcenter?

Sehr geehrte Leute, ich bin 20 Jahre alt, besuche die Fachoberschule und bin aus privaten Gründen aus meinem Elternhaus ausgezogen und lebe seitdem alleine in Berlin. Ich habe folgendes Anliegen: Ich brauche mindestens 60 min zu meiner Schule und weiß, dass ich mit dem Auto nicht einmal die Hälfte brauchen würde. Mein Schulweg macht mir sehr zu schaffen und da ich jemand bin, der gerne zur Schule geht und versucht den höchstmöglichen Bildungsgrad zu erreichen um so schnell wie möglich aus meiner jetzigen Situation rauszukommen, will ich zur Schule gehen und dort auch pünktlich ankommen. Nun ist meine Frage, ob jemand von euch weiß, ob die Kosten vom Amt in diesem Fall übernommen werden oder ob ich mich mit meiner Situation zufrieden geben muss. Bitte keine Hasskommentare, ich weiß, dass so etwas vielen Leuten in den falschen Hals kommt, aber vergesst nicht, ich bin 20 Jahre alt, lebe alleine und versuche meine Situation so gut es geht alleine zu meistern. Danke für eure Antworten.