Brexit: Rutte wirbt für Ratifizierung des Austrittsabkommens

Brüssel - Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte hat an das britische Parlament appelliert, den Brexit-Vertrag mit der Europäischen Union zu ratifizieren. «Wir verlieren alle, aber gemessen an den Umständen ist (diese Vereinbarung) akzeptabel», sagte Rutte vor dem Brexit-Sondergipfel in Brüssel. Die britische Premierministerin Theresa May habe hart für diesen Vertrag gekämpft und nun alle Argumente, im eigenen Parlament um Zustimmung zu werben.