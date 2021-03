Die 19-Jährige Rachel Kennedy und ihr Freund setzten Woche für Woche auf die selben Gewinnzahlen im Eurojackpot. Als diese schließlich gezogen werden, verhinderte eine Nachlässigkeit den großen Gewinn.

Dieser Beitrag erschien zuerst an dieser Stelle auf RTL.de

Eine weit verbreitete Strategie beim Lottospielen ist es, immer wieder auf dieselben Zahlen zu setzen. In der Hoffnung, dass irgendwann der ganz große Gewinn wartet. So ging es auch Rachel Kennedy, 19, und Liam McCrohan, 21, aus dem britischen Hertfordshire. Fünf Wochen am Stück spielten sie den Eurojackpot mit ihren persönlichen Glückszahlen. Außer das eine Mal – genau dann, als ihre sieben Zahlen tatsächlich gezogen werden. Grund dafür: ein kleiner Fehler, der das Paar letztlich 210 Millionen Euro kostet.

"Ich dachte, ich habe gewonnen"

Rachels Spielkonto war so eingerichtet, dass ihr Lottoschein für den Eurojackpot jeden Freitag automatisch eingelöst wurde. Gemeinsam mit ihrem Freund spielte die Studentin fünf Wochen hintereinander mit den Gewinnzahlen 6, 12, 22, 29, 33, 6 und 11. Als die 19-Jährige dann nach der letzten Ziehung einen Blick in ihre Lotto-App warf, traute sie ihren Augen kaum: "Winning Match" (zu Deutsch: Gewonnenes Spiel) hieß es dort plötzlich. Die vermeintliche "Gewinnübereinstimmung" ließ die Studentin glauben, dass sie den Jackpot von 210 Millionen Euro geknackt hatte. Die Wirtschaftsstudentin erinnert sich im Gespräch mit der Zeitung "The Sun": "Ich dachte, ich habe gewonnen. Also rief ich meinen Freund Liam und meine Mutter ins Zimmer und sie konnten es auch nicht glauben."

Nicht genug Guthaben in der Lotto-App

Um sich über ihren Gewinn zu vergewissern, rief Rachel sofort bei der Lotto-Gesellschaft an. Doch dann folgte die ernüchternde Wahrheit. "Ja, Sie haben die richtigen Zahlen, aber Sie hatten nicht das nötige Guthaben auf Ihrem Konto, um das Los zu bezahlen, also ging es nicht durch", erklärte ihr ein Mitarbeiter des Gewinnspiel-Unternehmens. Eine Erkenntnis, die die Studenten "absolut untröstlich" zurückließ. "Ich war ganz aus dem Häuschen, als ich dachte, ich hätte gewonnen, aber als ich herausfand, dass es nicht so war, war Liam sogar noch bestürzter als ich", berichtet Rachel. Ihr Freund habe im Kopf schon den Gewinn ausgegeben und auch sie hatte sich ein Leben in ihrem Traumhaus ausgemalt.

Paar gibt die Hoffnung nicht auf

Die Hoffnung auf den großen Gewinn gibt das Paar trotz der Mega-Pleite nicht auf. Nur andere Zahlen sollen ihnen jetzt zum tatsächlichen Gewinn verhelfen: "Wir werden diese Zahl jetzt auf keinen Fall weiter verwenden, ich habe sie bereits geändert." Vielleicht schafft es das junge Paar ja erneut sich gegen die Chance von 1 zu 95.344.200 durchzusetzen. Und eins ist sicher: Von nun an wird Rachel sicher immer dafür sorgen, dass genug Guthaben auf ihrem Lotto-Konto ist.