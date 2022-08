STORY: Die USA bringen Bewegung in den Fall der in Russland vor Gericht stehenden US-Basketballerin Brittney Griner und in den des dort wegen Spionage einsitzenden ehemaligen US-Marines Paul Whelan. Außenminister Antony Blinken sagte am Mittwoch, die USA hätten ein "substanzielles Angebot" unterbreitet, um beide in die USA zu holen. "Wir wollen, dass diejenigen, die zu Unrecht inhaftiert sind, freigelassen werden und nach Hause zurückkehren können." Gleichzeitig sei es wichtig, sich für eine Stärkung der weltweiten Norm gegen solch willkürliche Inhaftierungen einzusetzen. Der Kreml hatte zuvor erklärt, die Anklage gegen Griner sei keinesfalls politisch motiviert. Sie habe gegen russisches Recht verstoßen. Griner war am 17. Februar auf einem Moskauer Flughafen in Gewahrsam genommen worden, nachdem man in ihrem Gepäck Verdampferpatronen mit Cannabisöl gefunden hatte. Nach Monaten der Untersuchungshaft wurde sie wegen vorsätzlicher Einfuhr von Betäubungsmitteln angeklagt. Ihr drohen bist zu zehn Jahre Haft. Am Mittwoch sagte Griner erneut vor Gericht aus. Bei der Festnahme habe man versäumt, ihr ihre Rechte vorzulesen. "Nein, meine Rechte wurden mir nie vorgelesen. Niemand hat mir etwas davon erklärt." Ihr sei weder ein Dolmetscher zur Seite gestellt worden, noch habe sie verstanden, welche Papiere sie unterschreiben sollte. "Ich kann nur annehmen, dass es um die Durchsuchung und die Patronen ging. Der Beamte und ich mussten mein Telefon und Google Translate benutzen." Zu Prozessbeginn hatte sich Griner schuldig bekannt, gab aber an, sie habe nicht gegen russisches Recht verstoßen wollen. Die Patronen habe sie wohl versehentlich in ihre Tasche gepackt. Griner hat außerdem angegeben, in den USA medizinisches Cannabis verschrieben bekommen zu haben, zur Behandlung chronischer Verletzungen. Der Prozess gegen die 31-Jährige verdeutlicht, wie angespannt die Beziehungen zwischen den USA und Russland derzeit sind. Nach Beginn des russischen Angriffskrieg in der Ukraine, so Experten, befinden sie sich auf dem tiefsten Stand sei Ende des Kalten Krieges.

