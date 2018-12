Brot für die Welt startet Jubiläums-Spendenaktion

Stuttgart - Mit einem Festgottesdienst in Stuttgart ist das evangelische Hilfswerk Brot für die Welt in sein Jubiläumsjahr gestartet. Die Feier war Auftakt der 60. bundesweiten Spendenaktion, die unter dem Motto «Hunger nach Gerechtigkeit» steht. Eröffnet wurde der in der ARD übertragene Gottesdienst in der Leonhardskirche von der Präsidentin der Organisation, Cornelia Füllkrug-Weitzel, und von Landesbischof Frank Otfried July. Brot für die Welt wurde 1959 von den evangelischen Landes- und Freikirchen ins Leben gerufen.