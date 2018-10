Brot und Kuchen für die Tonne - WWF warnt vor Verschwendung

Arbeitsgericht

ich bin Student und 10 Monaten habe ich beim Backwerk als Küchenhielfe gearbeitet. Ab 08.09.2018 habe ich nicht mehr da gearbeitet und nur am 18.09.2018 habe ich dem Arbeitsgeber einen Kündigungsvertrag geschickt. Er hat mir meinen Gehalt für August noch nicht bezahlt. Ich habe schon eine Gehaltabmahnung geschickt. Ich habe mich darüber schon beim Arbeitsgericht beklagt. Am15.10.2018 habe ich beim Arbeitsgericht einen Termin zur Güteverhandlung. Ab 04.09.2018 beginne ich mit meiner neuen Arbeit in meinem Studienbereich. Ich möchte gerne wissen, was ich weiter machen muss, was am schlimmsten passieren könnte. Ich bedanke mich bei Ihenen im Voraus.