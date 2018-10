Bus aus Region Köln in der Schweiz verunglückt - ein Toter

Sigirino - Bei einem schweren Unglück mit einem Reisebus aus der Region Köln ist am Sonntag in der Schweiz ein Mensch ums Leben gekommen. 13 weitere wurden verletzt, wie der Sprecher der Kantonspolizei sagte. Alle seien inzwischen geborgen und in Krankenhäuser gebracht worden. An Bord des Busses waren nach seinen Angaben 25 Menschen. Der Busfahrer sei unter den Verletzten. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei rammte der Bus offenbar einen Pfosten, an dem Verkehrsschilder befestigt waren.