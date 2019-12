In Australien wüten die heftigsten Buschbrände seit Jahren. Für die Tiere im Südosten des Landes ist es in diesen Tagen ein ständiger Kampf ums Überleben. Dieses Kangoroo flieht noch rechtzeitig vor den Flammen. Die Brände haben seit September schon etwa vier Millionen Hektar Land zu Asche gemacht. Die Behörden berichteten von verheerenden Verlusten unter den Koalas. Offizielle Zahlen über die Auswirkungen der Brände auf die Tierwelt gibt es noch nicht. Tracy Burgess ist eine der vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer, die sich um überlebende und zurückgebliebene Tiere kümmern. Immer wieder sucht sie verlassene Häuser und ausgebrannte Landschaften nach hilflosen Lebewesen ab. Vor kurzem fand sie dieses kleine Opossum-Weibchen. Seine Ohren, seine Nase und das rechte Auge sind verbrannt. Bei seiner Untersuchung machte Burgess einen überraschenden Fund: "Um einen Blick in ihren Beutel zu werfen, mussten wir sie zu zweit festhalten, sie wollte uns nicht ranlassen. Als wir den Beutel öffneten, kam eine winzig kleine Hand mit Krallen hervor. Also, da hatten wir die Finger eines kleinen unbehaarten Opossum-Babys. Sie ist eine wilde Mutter, die eindeutig ihr Bestes für ihr Kind getan hat." Burgess sagt, dass immer weniger Tiere zu ihr in die Pflege kommen. Ihre größte Sorge liege darin, dass es einfach nicht mehr aus den Flammen geschafft haben. Dies würde einen riesigen Verlust der Tierarten bedeuten. Auch Rettungsdienste bestätigten, dass immer weniger Notrufe eingingen, die mit Tieren zu tun hätten. Von den Buschbränden ebenfalls hart getroffen wurden die Kangoroos. Die Tiere suchen oft Unterschlupf in Häusern von Menschen. Dort suchen sie meist nach Nahrung und Wasser. Viele Australier bezeichnen die Brände als die schlimmsten, die sie je in ihrem Land gesehen haben. Die Millionenmetropole Sydney ist mit Smog bedeckt. Der Himmel erscheint rötlich, in den Farben der Flammen. Nachdem der Bundesstaat New South Wales bereits viele Gebiete evakuiert hatte, verließen am Montag auch Tausende Touristen und Einwohner große Teile des Bundesstaates Victoria. Die australischen Behörden hatten wegen der Gefahr vor weiteren Buschbränden dazu aufgerufen. Für Montag waren mehr als 40 Grad Celsius, starke Winde aus wechselseitigen Richtungen und Gewitter vorhergesagt. Unter dem politischen Druck erklärte die Regierung, sie werde die freiwilligen Feuerwehrleute für Einkommensverluste entschädigen, da die diesjährige Buschfeuersaison arbeitsintensiver sei. Die Feuerwehr in New South Wales teilte am Montag mit, dass das Silvesterfeuerwerk in Sydney stattfinden werde. Viele hatten verlangt, dass man das Event in diesem Jahr absagt.