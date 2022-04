Sehen Sie im Video: BVB und Dynamo Kiew liefern sich emotionales Benefizspiel









Das Sportliche stand am Dienstag im Stadion in Dortmund weiter im Hintergrund, als man es bei den Westfalen normalerweise gewohnt ist. Wo sonst nur Schwarz-Gelb regiert, kam am Abend noch ein Hellblau dazu: Der amtierende ukrainische Meister Dynamo Kiew war zu einem Benefiz angereist. Das Team tourt derzeit durch Euopa, um Geld zu sammeln und auf die anhaltende russische Invasion in ihrem Land aufmerksam zu machen. Ein bisschen Spielpraxis, unter anderem für die diversen ukrainischen Nationalspieler in der Mannschaft, gab es on Top. Kiew gewann vor rund 35.000 Zuschauern mit 3:2. 400.000 Euro sollen am Ende eingenommen worden sein, die der Ukraine zugute kommen sollen. Ukrainische Staatsbürger konnten online Freikarten buchen. "So können wir unser Land unterstützen. Wir wissen, dass das gesamte Geld aus dem Ticketverkauf an die ukrainische Regierung und das ukrainische Volk geht. Ich bin aus Berlin gekommen, um auch mein Land zu unterstützen." "Es ist ein sehr, sehr seltsames Gefühl, hier zu sein und zu versuchen, ein normales Leben zu führen, während in meinem Land Krieg herrscht. Ich möchte mein Team aus der Ukraine und mein Volk unterstützen."

