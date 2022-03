Sehen Sie im Video: Ministerpräsident Tobias Hans übernimmt Verantwortung für Wahlschlappe der CDU im Saarland









STORY: Lange Gesichter bei den Anhängern der CDU, als die ersten Zahlen zum Ausgang der Landtagswahl im Saarland über die Bildschirme liefen. Demnach muss die Partei massive Verluste hinnehmen und landet bei knapp 28 Prozent der Stimmen. "Ich glaube, die Bundestagswahl wirkt einfach noch nach. Und auch die Tatsache, dass mit Tobias Hans alle Entscheidungen von Corona nach Hause gegangen sind. Also ich bin maßlos enttäuscht und hätte dieses Ergebnis nicht erwartet." "Das ist natürlich ein ganz schlimmes Ergebnis. Und ich glaube so ein ganz schlimmes Ergebnis haben wir glaube ich noch nie im Saarland gehabt." Ja, die Stimmung ist natürlich ernüchternd. Und das muss man jetzt erst einmal hinnehmen, das Ergebnis. Und das muss dann in den Gremien analysiert werden." Das schlechte Wahlergebnis ist auch eine schwere Schlappe für CDU-Ministerpräsident Tobias Hans. Er übernehme dafür persönlich die Verantwortung, sagte Hans vor seinen Anhängern. Und rang bei seinem Statement um Fassung: "Ich sehe die Mitglieder des Tobias Hans-Team, liebe Celina, die grade, wenn man zehn Tage in Isolation sitzt, kurz vor der Wahl, zu einem nach Hause kommt, was vorbeibringt. Das tut gut. Und ich sehe meine Frau, meine Familie, die vieles aushalten mussten, nicht nur in diesem Wahlkampf, sondern auch über die letzten vier Jahre. Ich übernehme die Verantwortung für dieses Wahlergebnis. Denn dieses Wahlergebnis ist mit meiner Position verbunden, als Spitzenkandidat. Und deswegen werde ich auch persönliche Konsequenzen mit dem Vorstand, mit der Fraktion am morgigen Tag beraten. Und ich bin sicher, wir werden gemeinsam, so wie wir als CDU-Saar immer gekämpft haben, auch in diesen schweren Stunden, dieser Zäsur, den Machtverlust nach 22,5 Jahren, gemeinsam gute Lösungen finden." CDU-Generalsekretär Mario Czaja in Berlin sieht in der Landtagswahl im Saarland nur eine regionale Wahl. Es sei ganz offensichtlich ein saarländisches Wahlergebnis gewesen", sagt er. Auswirkungen auf die anderen Bundesländer sehe er derzeit nicht. In der Bundespolitik sei man auf Augenhöhe mit der SPD.

