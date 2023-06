von Wiebke Tomescheit 10 Millionen Euro hat er schon im Lotto gewonnen. Jetzt will der Dortmunder Chico zusammen mit 1500 Mitspielern auch den Eurojackpot mit 111 Millionenn Euro knacken.

Eigentlich hat er ja ausgesorgt: Der Dortmunder Kürsat Yildirm sahnte im Lotto stolze 10 Millionen Euro ab. Aber der als Chico bekannte Glückspilz kann offenbar die Finger nicht von den Tippscheinen lassen: Jetzt will er auch den gigantischen Eurojackpot am Freitag knacken: 111 Millionen Euro warten auf den glücklichen Gewinner. Allerdings sind die Chancen mit eins zu 140 Miliionen mehr als klein. Größer werden sie, wenn man Teil einer Tippgemeinschaft ist. Und Chico dachte sich anscheinend: Je größer die Tippgemeinschaft, desto größer die Gewinnwahrscheinlichkeit.

Der 42-Jährige hat nämlich nicht nur ein paar Freunde oder Arbeitskollegen zum gemeinsamen Lottospiel eingeladen, sondern gleich 1500 Menschen. Auf Instagram rief er seine Fans auf, sich zu beteiligen: Jeder solle zwei Tippfelder beisteuern. Am Ende würde der Gewinn fair zu gleichen Teilen aufgeteilt. In dieser großen Gruppe sind die Chance natürlich in der Tat besser – allerdings bleibt für jeden einzelnen Teilnehmer am Ende auch weniger übrig. Sollte die Gruppe jedoch tatsächlich die 111 Millionen gewinnen, dürfte jeder einzelne Anteil dennoch äußerst zufriedenstellend sein.

Chico will mit Tippgemeinschaft den Jackpot knacken

So sehr Chico immer noch Fan vom Lottospielen ist: Dieses Mal hat er aber noch einen anderen Grund, die Werbetrommel für seine etwas andere Tippgemeinschaft zu rühren: Er ist Werbegesicht eines Online-Lottoanbieters, über den auch seine Tipprunde läuft. Und generell ist der Aufruf zum Glücksspiel problematisch: Die Hoffnung auf den großen Gewinn kann durchaus manchem den klaren Sinn vernebeln und dazu führen, zuviel Geld für Lottoscheine auszugeben, die am Ende zu nichts führen.

Glücksspiel kann abhängig machen und so nett es ist, vom plötzlichen Reichtum zu träumen – die Chancen, dass dieser wirklich eintritt, sind leider minimal. Vielleicht ist es sinnvoller, sich daran zu erinnern, was man bereits alles Schönes hat, um mit dem eigenen Leben zufrieden zu sein.

