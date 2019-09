In China wurden acht Kinder an ihrem ersten Schultag getötet, wie chinesische Medien berichten. Zwei weitere Kinder wurden bei dem Angriff am Montag in der Stadt Enshi in der Provinz Hubei verletzt, wie die Zeitung "Global Times" berichtetet.

Ein 40-jähriger Tatverdächtiger wurde bereits festgenommen.

Medieninformationen zufolge wurde der Mann erst im vergangenen Jahr aus dem Gefängnis entlassen, wo er acht Jahre lang wegen versuchten Mordes eingesessen hatte. Details zu dem Angriff gaben die örtlichen Behörden nicht bekannt. Den Familien der Opfer lasse man psychologische Unterstützung zukommen, hieß es.

Schusswaffen in China streng kontrolliert

Bei vergleichbaren Angriffen auf Schulkinder in China kamen in der Vergangenheit Messer oder selbstgebaute Sprengsätze zum Einsatz. Schusswaffen unterliegen in China strengen Kontrollen.