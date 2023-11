Ein Frachtschiff ist i n der Nähe der chinesischen Stadt Guangzhou unterwegs und bricht plötzlich entzwei. Die Besatzungsmitglieder des Schiffes konnten laut Augenzeugen in Sicherheit gebracht werden.

Ein Frachtschiff ist in der Nähe der Stadt Guangzhou in der Provinz Guangdong in zwei Hälften gebrochen und anschließend gesunken. Alle vier Besatzungsmitglieder konnten aus nahe gelegenen Booten gerettet werden. Aufnahmen aus einer Überwachungskamera dokumentieren das Schiffsunglück am 15. November im Süden Chinas. Die Bilder zeigen, wie das Frachtschiff während der Fahrt plötzlich in der Mitte auseinanderbricht.

Ein an der Rettungsaktion beteiligter Schifffahrtsexperte schilderte seine Eindrücke. Als er den Untergang des Frachters beobachtet, machten er und seine Kameraden sich sofort in einem kleinen Boot auf den Weg zu dem in Not geratenen Schiff.

China: Frachter hatte Eisenerzpulver geladen

Es gelang ihnen, die vier Besatzungsmitglieder an Bord des sinkenden Schiffes zu retten und sie den Schifffahrtsbehörden zu übergeben. Alle vier Überlebenden blieben Berichten zufolge unverletzt.

Retter Liu fügte hinzu, das gesunkene Frachtschiff aus Anhui habe eine ungefähre Tragfähigkeit von 3000 Tonnen aufgewiesen. Beamte der Schifffahrtsbehörde von Guangzhou erklärten, dass das Schiff Eisenerzpulver geladen hatte, bestätigten aber, dass der Vorfall keine Wasserverschmutzung zur Folge hatte. Die Ursache des Unfalls wird derzeit noch untersucht.