In China herrschen vor allem im Norden momentan Rekordtemperaturen, an einigen Orten sollen sie noch auf über 40 Grad steigen. Viele Städte öffnen nun ihre Luftschutzbunker, um die Menschen vor der Hitze zu schützen.

Dieser Beitrag erschien zuerst bei ntv.de

Um den Menschen in China Zuflucht vor der anhaltenden Hitzewelle zu gewähren, haben mehrere Städte im Land ihre Luftschutzbunker geöffnet. Städte wie Hangzhou, Wuhan und Shijiazhuang ermöglichten der Bevölkerung somit den teils unerträglichen Temperaturen zu entkommen, berichtet die US-amerikanische Nachrichtenagentur Associated Press (AP).

Gerade der Norden Chinas leidet unter rekordverdächtiger Hitze. Wie AP unter Berufung auf Angaben des Nationalen Klimazentrums berichtet, wurden in Peking an mehr als neun aufeinanderfolgenden Tagen Temperaturen von über 35 Grad Celsius gemessen – ein Rekord seit 1961. In einigen Teilen der Hauptstadt und weiterer Provinzen würden Temperaturen von mehr als 40 Grad erwartet. Die Arbeit im Freien sei vielerorts verboten und Gesundheitswarnungen herausgegeben worden. In Peking soll es bereits zwei hitzebedingte Todesfälle gegeben haben.

Wi-Fi, Tischtennis und TV in Chinas Bunkern

Es ist nicht das erste Mal, dass Luftschutzbunker für den Hitzeschutz zum Einsatz kommen. Chonqqing, eine im Süden gelegene Metropole, die für ihre heißen Sommer berüchtigt ist, nutze die Luftschutztunnel seit Jahren als öffentliche Kühlzentren. Laut Bericht verfügen viele Städte über Luftschutzbunker, deren Bau in die Zeit der japanischen Invasion ab 1937 zurückreicht und in den 1950er Jahren wegen sich verschlechternder Beziehungen zur Sowjetunion wieder aufgenommen wurde.

Die einst notdürftig eingerichteten Unterkünfte verfügen mittlerweile häufig über eine großzügigere Ausstattung. So fänden sich neben Sitzgelegenheiten und der Versorgung mit Getränken und Medikamenten gegen Hitzschlag auch Luxusartikel wie Fernsehgeräte und Tischtennisplatten. AP zufolge verfügten einige Bunker sogar über Wi-Fi.

Seit Jahren bemüht sich China um eine Verbesserung der Hitzesicherheit im Land. Städtebauliche Maßnahmen und Programme zur Sensibilisierung der Bevölkerung sind Teil des Kampfes gegen die zunehmenden Hitzewellen im Land, so AP. Die Komplexität des Klimawandels erfordere jedoch kontinuierliche Anstrengungen, um sich den Auswirkungen der Hitzewellen anpassen zu können.