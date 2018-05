Er hat sich mitten in der Nacht ins Auto gesetzt, um uns von der Party am anderen Ende der Stadt abzuholen. Auf seinen Schultern haben wir uns wie die Könige der Welt gefühlt. Und wenn wir unseren Dackelblick aufgesetzt haben, konnte er uns eh nichts mehr abschlagen: Unser Vater. An diesem Donnerstag ist sein Feiertag.

Wir haben Sätze gesammelt, die typisch für unsere Väter sind. Schließlich haben wir sie immer und immer wieder gehört ...

Typische Papa-Sätze zum Vatertag

1. Frag Mama.

2. Sag es bloß nicht der Mama!

3. Habt ihr was für Mama zum Geburtstag gekauft? Kann ich mich beteiligen?

4. Helga, dein Kind schreit.

5. Ich ziehe meinem Sohn keine Strumpfhosen an!

6. Frollein! Nicht in diesem Ton!

7. Ich zähle jetzt bis drei. Eins, zwei ...

8. Der kommt mir nicht ins Haus!

9. Was macht sein Vater denn beruflich?

10. So gehst du mir nicht aus dem Haus!

11. Am Telefon: Hallo, ah, ja, du bist's. Ist was? Nein? Gut. Dann geb' ich dir die Mama.

12. Schönes Kleid, und was ziehst du drüber?

13. Was willst du studieren? Aha, und was macht man dann damit?

14. Verrat's nicht Mama, aber ich hab es in deinem Alter auch ganz schön wild getrieben.

15. Beim Blick auf seine Kinder, ganz leise, sodass man ihn fast nicht hört: Was hab' ich doch für ein Glück.

Wir wünschen allen Vätern einen wunderbaren Vatertag!