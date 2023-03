Sehen Sie im Video: Cleverer Orang-Utan nutzt Trick, um sich Babyfläschchen zu schnappen.













Gewusst wie: Dieser Orang-Utan angelt sich ein Babyfläschchen.





Um an das Objekt der Begierde zu gelangen, nutzt der clevere Menschenaffe ein Stück Papier als Werkzeug.





Durch die von ihm verursachte Bewegung des Wassers, treibt das Fläschchen in seine Reichweite – und der Primat genießt im Anschluss seine Beute.





Das Video aus einem Zoo in der US-Metropole Los Angeles erfreut sich auf TikTok großer Beliebtheit. Der Clip wird mehr als 21 Millionen Mal aufgerufen.





Orang-Utans nutzten auch in freier Wildbahn Werkzeuge, um zum Beispiel an Nahrung zu kommen.





Im Vergleich zu anderen Primaten, wie Schimpansen, kommt dies jedoch seltener vor – was auf die einzelgängerische Lebensweise der Tiere zurückgeführt wird. Denn die Weitergabe von Wissen und Fähigkeiten wird so erschwert.

