Die Models Serena de Ferrari und Kyshan Wilson sorgten jetzt für eine heftige Reaktion einer Nonne.

Die beiden jungen Frauen, die auch in einer italienischen TV-Serie mitspielen, hatten sich in einer Straße im Spanischen Viertel in Neapel postiert und sollten sich offenbar für das Fotoshooting eines Magazins innig küssen. Doch dazu kam es nicht, denn eine wütende Nonne, ganz in ihrem weißen Habit gekleidet, ging dazwischen und zog die beiden Küssenden auseinander.

Die Nonne rief: "Was machst du da? Das ist das Werk des Teufels."

In dem Video, das von dem Indie-Magazin not yet mag auf Instagram hochgeladen wurde, hört man die beiden Frauen kichern.

Die Nonne wies das Kamerateam und die beiden Frauen zurecht, bevor sie sich bekreuzigte und sagte: "Jesus, Joseph und Maria"

Das Magazin schrieb auf Instagram: "Wenn du viral gehst, aber nicht für eine gute Sache.."

