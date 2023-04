von Carla König Der langjährige CNN-Moderator Don Lemon wurde nach 17 Jahren überraschend entlassen. Die Umstände seiner Entlassung sind nicht offiziell bekannt, laut Medienberichten könnten aber Sexismus-Vorwürfe eine Rolle spielen.

Der langjährige CNN-Moderator Don Lemon wurde überraschend entlassen. Der 57-Jährige war 17 Jahre bei CNN tätig, moderierte dort lange die Abendsendung und seit sechs Monaten die Morgensendung. Am Montagmorgen moderierte er zur Ortszeit noch die Sendung, später teilte er in einem Statement auf Twitter dann mit, sein Agent habe ihn über seine Kündigung informiert. "Ich bin fassungslos. Ich hätte gedacht, dass das Management nach 17 Jahren den Anstand hat, mir das selbst mitzuteilen", schreibt er weiter sinngemäß. Es habe keinerlei Anzeichen für seine Kündigung gegeben. "Es ist klar, dass hier größere Probleme im Spiel sind", fügt er noch hinzu, ohne genauer darauf einzugehen.

Der Sender selber antwortete dazu prompt in einem eigenen Post auf Twitter, Lemons Darstellung sei nicht korrekt. Man habe ihm die Möglichkeit zu einem Gespräch mit dem Management gegeben, welches er abgelehnt habe. In einem früheren Statement hieß es von CNN noch versöhnlicher, dass der Sender und der Moderator "getrennte Wege" gehen würden und Lemon "für immer ein Teil der CNN-Familie sein wird".

Medienbericht spricht von problematischem Umgang mit Frauen des CNN-Moderators

Auf die genauen Gründe für seine Kündigung ist auch CNN bislang öffentlich nicht weiter eingegangen. Einige US-Medien stellen bei seiner Kündigung aber einen Zusammenhang zu einem Anfang April erschienenen Bericht der Zeitschrift "Variety" her. Dieser soll auf anonymen Äußerungen ehemaliger and aktueller Kolleg:innen Lemons beruhen, laut derer Lemon sich gegenüber weiblichen CNN-Kolleginnen über die Jahre mehrfach problematisch verhalten und geäußert haben soll. Im Jahr 2008 soll es zudem anonyme, drohende SMS an eine damalige Kollegin Lemons gegeben haben, die man nach einer internen Untersuchung angeblich zu dem Moderator habe zurückverfolgen können. Unabhängig verifiziert sind die Aussagen, auf denen der Bericht beruht, nicht.

Ein Sprecher des Moderators kritisierte den Bericht nach Erscheinen scharf als unwahr, er beruhe auf "falschen Anekdoten". CNN selbst wies darauf hin, dass der Vorfall rund um die SMS laut Lemon nie stattgefunden habe und er nichts von einer internen Untersuchung wisse. Der Sender könne die beschriebenen Ereignisse von vor 15 Jahren nicht bestätigen.

Im Februar war Lemon zusätzlich durch sexistische Äußerungen über die republikanische Politikerin und ehemalige UN-Botschafterin Nikki Haley negativ aufgefallen. Die 51-Jährige hatte zuvor während einer Rede zu ihrer Präsidentschaftskandidatur gesagt, es sei Zeit für eine "neue Generation, die uns in die Zukunft führt", da einige Politiker ihre "besten Jahre" bereits hinter sich hätten. Damit hatte sie wohl vor allem auf das hohe Alter von Joe Biden und Donald Trump angespielt. Lemon hatte daraufhin in seiner Morgensendung gesagt, Haley selbst sei auch nicht in ihren besten Jahren, denn: "Eine Frau ist in den 20ern, 30ern und vielleicht 40ern in ihren besten Jahren." Dies könne man durch eine einfache Google-Suche bestätigen. Dafür hatte er viel Kritik geerntet und sich später auf Twitter entschuldigt. Laut CNN-CEO Chris Licht habe Lemon dafür eine interne Schulung durchlaufen müssen.

Ebenfalls am Montag wurde bekannt, dass der konservative Sender Fox News seinen umstrittenen Moderator Tucker Carlson entlassen hat. Nur einen Tag zuvor musste der Chef von NBCUniversal, Jeff Shell, ebenfalls seinen Posten räumen, nachdem er eine Affäre mit einer Mitarbeiterin eingeräumt hatte.

Quellen: CNBC, CBS News, "Variety", "Time", stern, Twitter