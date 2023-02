Sehen Sie im Video: Auf frischer Tat ertappt – Cocker Spaniel geht auf Tiktok viral.









Innerhalb einer Woche über 27 Millionen Klicks und 43 Tausend Kommentare.

Teddy Boy, der Cocker Spaniel aus Großbritannien, geht auf TikTok viral.





Viele Tierbesitzer fragen sich, was ihre Lieblinge so treiben, wenn sie alleine sind.





Die Besitzerin des Welpen mit dem Namen Teddy bekommt auf diese Frage eine amüsante Antwort. "Wie immer führt er nichts Gutes im Schilde", kommentiert sie ihr eigenes Beweisvideo.





Cocker Spaniel sind nicht nur sehr verspielt, sondern auch verfressen und stets zu Spiel und Spaß aufgelegt.





In dem Tiktok-Video auf dem Account “teddyboycocker” nimmt der Hund die wohl verlockende Fährte der Käsefüße auf.





Er hüpft mit einem Hausschuh im Maul so lange fröhlich umher, bis er erschrocken feststellt, dass er die ganze Zeit beobachtet und sogar gefilmt wird.





Genau in diesem Moment scheint die junge Fellnase sich wieder daran erinnern zu können, dass der Hausschuh als Spielzeug doch eigentlich tabu ist.





Ganz nach dem Motto, Wenn ich mich nicht bewege, dann sieht sie mich auch nicht, verfällt der kleine Racker daraufhin in eine sekundenlange Schockstarre.





Das inspiriert etliche TikTok-Nutzer zu vergnügten Kommentaren:





„Hahahahaha wie er seine Optionen überdenkt“, schreibt einer belustigt.





Andere sehen in seiner Reaktion eine schauspielerische Darbietung, die rüberbringen soll: „Der Schuh hat mich überfallen, ich wehre mich nur! Ich schwöre…“





Gut zu wissen: Die Gründe, warum Hunde auf Schuhen rumbeißen, können vielfältig sein.





Wenn Ihr erwachsener Vierbeiner eine Vorliebe für das Zerstören von Schuhen hat, lohnt es sich, einmal genauer hinzuschauen. Denn wenn sich Hunde gestresst fühlen, kauen sie möglicherweise an Dingen, um ihre Angst zu lindern.





Im Welpenalter ist dieses Verhalten aber noch absolut unbedenklich. In der Regel machen die Kleinen das, weil sie zahnen und sich ihre Beschwerden durch das Kauen mildern lassen.

