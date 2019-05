Bei einer Schießerei in einer Schule im US-Bundesstaat Colorado kam mindestens ein Schüler ums Leben, etwa zehn weitere Menschen wurden verletzt. Bisher wurden zwei Verdächtige in Gewahrsam genommen, nach einem dritten wird noch gesucht. Frau Nicholson-Kluth der örtlichen Polizei informierte die Presse an der Schule: "Es fielen noch einige Schüsse, als die Beamten ankamen." Ein Schüler berichtet: "Uns wurde gesagt, dass es eine Ausgangssperre gäbe, aber wir dachten, es wäre eine Übung, bis wir die bewaffnete Polizei sahen und ein Dutzend Polizeiwagen, die in unsere Richtung kamen." Ersten Zeugenaussagen zufolge sollen zwei bewaffnete Täter in einen Klassenraum gestürzt sein und das Feuer eröffnet haben. Auch andere Schulen in der Gegend um Denver wurden für den Rest des Tages gesperrt.