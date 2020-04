Sehen Sie im Video: Boris Johnson wurde wegen seiner Corona-Infektion auf die Intensivstation verlegt.













Der an Covid-19 erkrankte britische Premierminister Boris Johnson ist auf eine Intensivstation verlegt worden, weil sich sein Gesundheitszustand verschlechtert habe. Es handle sich um eine Vorsichtsmaßnahme für den Fall, dass der 55-Jährige beatmet werden müsse. dies teilte Johnsons Büro am Montagabend mit. Johnson sei derzeit bei Bewusstsein und habe Außenminister Dominic Raab gebeten, ihn wo nötig zu vertreten. Johnson hatte Ende März als erster Regierungschef eines führenden Landes seine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus öffentlich gemacht. Seine Symptome bezeichnete er damals als leicht. Er begab sich in einer Wohnung neben seiner offiziellen Residenz in der Downing Street in Selbstisolation. Am Freitag teilte er mit, noch weiter in häuslicher Quarantäne zu bleiben, da er immer noch erhöhte Temperaturwerte habe. Am Sonntagabend wurde er dann wegen anhaltend hartnäckiger Symptome für weitere Tests ins Krankenhaus eingewiesen. Am Montag hatte es zunächst geheißen, Johnson sei nach einer beschwerdefreien Nacht bei guter Laune. Doch im Laufe des Nachmittags habe sich sein Zustand verschlechtert und er sei auf Anraten seiner Ärzte am Abend auf die Intensivstation des St.Thomas-Krankenhauses in London verlegt worden. Spitzenpolitiker aus aller Welt wünschten Johnson gute Besserung.